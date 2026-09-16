Isili, la polisportiva apre le iscrizioni per la stagione di volleyL'invito è aperto a tutte le categorie: S3, Sotto la Terza Divisione
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Open Day di Pallavolo venerdì 18 settembre presso la palestra Pitagora in Via Emilio Lussu a partire dalle 17 organizzato dalla Polisportiva Isili.
La società sportiva, dopo l'avvio delle attività delle altre discipline, apre ufficialmente anche la nuova stagione della pallavolo con un pomeriggio dedicato a chi vuole scoprire questo sport o a chi vuole proseguire il proprio percorso cominciato in seno alla Polisportiva. L'invito è aperto a tutte le categorie: S3, Sotto la Terza Divisione