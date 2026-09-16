È iniziato oggi anche a Mandas il nuovo anno scolastico. Per gli alunni il ritorno sui banchi è stato accompagnato da un momento di incontro con le istituzioni locali, che hanno voluto rivolgere ai bambini un augurio per il nuovo percorso di studio. All’inizio delle lezioni gli studenti sono stati ricevuti dal sindaco Umberto Oppus e dal maresciallo Francesco Costante, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri. Un’occasione per salutare i bambini e sottolineare l’importanza della scuola come luogo di crescita, formazione e socialità.

Nel corso dell’incontro non sono mancati gli auguri per un anno scolastico ricco di esperienze, nuove conoscenze e soddisfazioni. Un invito rivolto ai più piccoli ad affrontare il nuovo anno con curiosità e impegno, ma anche con la consapevolezza che la scuola rappresenta uno spazio nel quale imparare a rispettarsi e costruire il proprio futuro. Per i bambini, dunque, il primo giorno di scuola è stato anche un momento di festa e di incontro, con l'auspicio che il nuovo anno possa essere ricco di scoperte e traguardi da raggiungere insieme.

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