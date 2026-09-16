Nuova illuminazione in via Tito Orrù. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza della strada a nord di Orroli, dove il Comune si appresta a completare la predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica. Con una determinazione del 15 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha affidato all’ingegner Beniamino Lobina l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.

L’intervento complessivo di messa in sicurezza della strada, che comprende pavimentazione in bitume, impianto elettrico e pista pedonale, è finanziato dalla Regione per 300 mila euro nell’ambito degli interventi sulla viabilità di interesse locale e regionale. Il progetto era stato approvato dal Comune negli anni scorsi ed è stato successivamente rimodulato e interessato da una perizia di variante approvata nel luglio 2026. Ora l’affidamento del nuovo incarico consentirà di procedere con le attività necessarie al completamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

(Unioneonline/En. Ne.)

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