Un sostegno alle famiglie per alleggerire il peso della spesa alimentare, in un periodo di grave crisi economica. A Mandas da giovedì 5 novembre saranno disponibili i fondi della Carta “Dedicata a Te”, il contributo destinato all’acquisto di beni di prima necessità. A darne notizia è il sindaco Umberto Oppus. I beneficiari sono stati individuati dall’Inps sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale. «È una misura importante per sostenere le famiglie e aiutare concretamente chi si trova ad affrontare maggiori difficoltà economiche. Un contributo che può dare un piccolo ma significativo aiuto nella spesa quotidiana», sottolinea il primo cittadino.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta all’ufficio postale di Mandas, presentando il codice di riferimento, un documento d’identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Chi ne è già in possesso per aver ricevuto il beneficio negli anni precedenti non dovrà invece recarsi allo sportello: la somma sarà accreditata direttamente sulla carta già attiva. Per non perdere il contributo 2026, sarà indispensabile effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre. La carta è utilizzabile negli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

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