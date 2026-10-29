Non chiuderà al traffico la strada provinciale 97 che da Castiadas conduce a Costa Rei sino a quando non sarà pronto un percorso alternativo. Lo ha comunicato con una nota la Città Metropolitana di Cagliari che ha così accolto la richiesta del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni. La chiusura al traffico era stata chiesta dal Consorzio di Bonifica, l’ente che ha il compito di mettere in sicurezza il ponte sul Corr’e Pruna che attraversa la provinciale 97. Chiusura che avrebbe causato l’isolamento di Costa Rei (Comune di Muravera) per almeno sei mesi. Murgioni ha preteso (e ottenuto) un’alternativa prima dell’avvio del cantiere.

“La città metropolitana – ha sottolineato Murgioni - ha riconosciuto la fondatezza delle criticità rappresentate dal Comune, proponendo il diniego alla chiusura della strada provinciale. Si tratta di un passaggio importante, che conferma la validità delle preoccupazioni espresse dalla nostra amministrazione e la necessità di individuare un percorso alternativo prima di procedere con un intervento che, nelle modalità prospettate, avrebbe pesantemente inciso sulla mobilità del territorio”.

L’ente metropolitano, insomma, ha riconosciuto la rilevanza delle ragioni rappresentate dal sindaco di Castiadas, richiamando la necessità di tutelare l’interesse pubblico, la sicurezza stradale, la pubblica incolumità e la continuità dei collegamenti territoriali. “Fin dall’inizio – ha concluso il primo cittadino - abbiamo chiarito di non essere contrari alla realizzazione di un’opera necessaria per la sicurezza del territorio, ma non possiamo accettare una chiusura della SP 97 per oltre cinque mesi senza aver prima individuato una viabilità alternativa adeguata”.

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