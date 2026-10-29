Circa sessanta quattrozampe microchippati in una mattina, e una nuova App per cani e gatti a disposizione dei cittadini. È il bilancio della giornata dedicata al benessere animale al parco Parodi, durante il Microchip day gratuito promosso dal Comune con il canile Shardana e Ats Sardegna - Asl Cagliari, nell’ambito della campagna "Insieme contro il randagismo e per il rispetto degli animali".

Cinquantasette in tutto i cani iscritti all’anagrafe canina, che si sommano agli animali microchippati nelle precedenti edizioni. Non solo: la mattinata ha visto anche il lancio di Zampe Quartesi Map, la nuova app del Comune approvata in Giunta questa settimana. Scaricabile da oggi su Play Store e fra dieci giorni su Apple Store, ha al centro una mappa interattiva con cestini per deiezioni e aree cani, con dotazioni indicate: panchine, giochi agility, fontanelle. Una funzione permette di raggiungere il luogo tramite Maps, per evitare bustine abbandonate su marciapiedi e aiuole. L'App integra i canali Facebook e Instagram "Zampe Quartesi", oltre 1000 follower, per promuovere iniziative e adozioni. Presto arriverà la vetrina con i profili dei cani del canile Shardana recuperati a Quartu, per favorire l’incontro tra animali e famiglie.

«Quello che portiamo avanti da anni a Quartu per il benessere animale è un lavoro fatto di costanza e di iniziative concrete - sottolinea l’assessora all’Ambiente Romina Mura -. Con la microchippatura gratuita tuteliamo i cani e contrastiamo il randagismo. Ora con ‘Zampe Quartesi Map’ intendiamo fare un nuovo passo avanti, mettendo a disposizione dei proprietari servizi semplici ma a portata di click, con ricadute positive anche sui nostri amici a quattro zampe, che potranno godersi al meglio gli spazi della città a loro dedicati». Presente anche la Garante comunale degli animali Donatella Perseo: «Abbiamo oltre trecento cani nel nostro canile convenzionato, Shardana, però le adozioni stanno aumentando anche grazie alle iniziative e agli incentivi del Comune».

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