Momenti di paura sulla 554 al bivio di Selargius dove un'auto ha preso fuoco con le fiamme che hanno minacciato di estendersi anche ad altri mezzi.

È stato lo stesso conducente ad accorgersi di quanto stava accadendo bloccando la macchina , mettendosi in salvo e lanciando l'allarme assieme ad altri automobilisti in transito. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco: domare il rogo non è stato facile, con una lunga coda di auto che si è formata sulla 554. Tra l'altro si temeva anche qualche esplosione. Poi, finalmente, il fuoco è stato circoscritto.

Spento il rogo si è provveduto ad effettuare un sopralluogo: sembra che l'incendio sia stato provocato da un corto circuito per un difetto dell'impianto elettrico. Sono stati i vigili del fuoco a rimuovere poi il mezzo, mettendo in sicurezza il sito.

Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

