Un’auto è andata a fuoco nella serata di ieri a Quartucciu, in località Sant’Isidoro.

Gli uomini del 115 sono intervenuti in via dei Mandorli con un'autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, e hanno estinto le fiamme che non solo avevano avvolto la macchina ma si erano anche propagate alla vegetazione circostante raggiungendo un cumulo di masserizie.

Messa in sicurezza l’area, i focolai residui sono stati bonificati.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Presenti, per quanto di competenza, i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

