Un dibattito ad Armungia sul sistema sentieristico in Sardegna e sulle prospettive per la sua valorizzazione. Il tema della tavola rotonda è stato incentrato su "Il Sistema Sentieri in Sardegna. Sentieri Italia e territorio di Armungia”, organizzata dal Comune in collaborazione della Sezione del Club Alpino Italiano della Sezione di Cagliari.

Sono intervenuti il sindaco Antonio Quartu, il presidente della Sezione CAI Gianni Cotza, il responsabile della commissione sentieri e cartografia Sezionale CAI Paolo Puligheddu e il Consigliere del Comune di Armungia Luca Schirru. Si è parlato delle attività e dei progetti sulla rete escursionistica nel territorio portati avanti in stretta collaborazione con i Gruppi tecnici del CAI nel corso degli anni, dei sentieri e dei cammini esistenti in Sardegna, delle attività da sviluppare per garantirne una piena e corretta fruizione nel rispetto dell’ambiente.

Si è parlato anche delle prospettive di sviluppo dei percorsi escursionistici nel territorio del Comune di Armungia, con particolare riferimento al Sentiero Italia, la cui manutenzione è seguita da anni dalla Sezione del CAI di Cagliari. Armungia è toccata da due tappe (24° e 25°) del Sentiero, che attraversa una parte importante del territorio comunale, dai vasti tavolati di roccia arenaria di S’Ilixi Durci, Sa Perda Lada e Sa Mola, passando per la valle del Flumendosa, fino al centro abitato e al sentiero un tempo utilizzato dagli armungesi per raggiungere i cantieri e il borgo della miniera di Su Suergiu a Villasalto. Numerosi sono i siti d’interesse archeologico e paesaggistico situati in prossimità del tracciato, come la necropoli dell’Età del Rame di S’Ilixi Durci, il punto panoramico di Sa Perda Lada, i monumenti naturali di Sa Pranedda de S’Ingurtosu, il nuraghe ubicato in posizione dominante sul Flumendosa in località Arcu Boi e il protonuraghe situato in località Turrigas, appena fuori dal centro abitato e ben visibile dal paese.

L’incontro è stato arricchito dalla proiezione di un insieme di filmati dedicati in particolare al territorio del Gerrei e all’altopiano di Sa Perda Lada ad Armungia. Il filmato sul Gerrei, curato da Simone Mizzotti e con riprese di Simone Mizzotti e Alessandro Vellini, è parte integrante della mostra fotografica “Il Gerrei e il suo territorio: paesaggi del parco geominerario”, inaugurata il 30 novembre 2024 e conclusasi il 31 maggio 2025. Il filmato dedicato all’altopiano di Sa Perda Lada, realizzato da Alessandro Vellini, è parte di un progetto di promozione del Sentiero Italia nel territorio di Armungia.

L’iniziativa è frutto dell’accordo di partenariato del Comune di Armungia con la Sezione CAI di Cagliari, parte integrante del progetto del Comune di Armungia finanziato dal PNRR Next Generation EU, Intervento 2.1 per l’attrattività dei piccoli borghi storici, collegato alla Linea d’Azione 3.8 “Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica”. L’evento ha siglato anche la stipula di un nuovo protocollo d’intesa tra il Comune ed il Club Alpino Italiano che suggella la collaborazione in atto da anni attraverso il Gruppo lavoro sentieri ed il Gruppo locale Gerrei Parteolla Sarrabus della Sezione di Cagliari.

© Riproduzione riservata