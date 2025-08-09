l’incidente
09 agosto 2025 alle 10:16
Castiadas, ciclista travolto da un’auto: portato con l’elisoccorso al BrotzuLo scontro questa mattina sulla provinciale 97 che da Olia Speciosa porta a Capo Ferrato
Un ciclista è stato investito questa mattina sulla strada provinciale 97 che da Olia Speciosa porta a Capo Ferrato.
Il ferito è stato trasportato al Brotzu con l'elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Vito per i rilievi di legge. Il ciclista, per cause imprecisate, si sarebbe scontrato con un'auto.
