Un ciclista è stato investito questa mattina sulla strada provinciale 97 che da Olia Speciosa porta a Capo Ferrato.

Il ferito è stato trasportato al Brotzu con l'elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Vito per i rilievi di legge. Il ciclista, per cause imprecisate, si sarebbe scontrato con un'auto.

