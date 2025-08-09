L’incendio
09 agosto 2025 alle 13:33aggiornato il 09 agosto 2025 alle 13:33
Villasor, fienile in fiamme: intervengono i vigili del fuocoIl rogo è divampato poco dopo l’alba
Allarme questa mattina poco dopo l’alba a Villasor per un incendio divampato in un fienile lungo la sp7.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un’autobotte.
Le operazioni di spegnimento hanno evitato la propagazione del rogo salvando anche parte della struttura.
Ancora in corso le operazioni di estinzione e bonifica.
(Unioneonline)
