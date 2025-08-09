Allarme questa mattina poco dopo l’alba a Villasor per un incendio divampato in un fienile lungo la sp7.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un’autobotte.

Le operazioni di spegnimento hanno evitato la propagazione del rogo salvando anche parte della struttura.

Ancora in corso le operazioni di estinzione e bonifica.

(Unioneonline)

