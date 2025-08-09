Solanas in festa per San Giuseppe, fra riti religiosi e spettacoli in piazzaTante le iniziative in programma
Sono in corso a Solanas, frazione turistica di Sinnai, i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, organizzati dal Comitato in onore del Santo con la collaborazione della parrocchia della Madonna Della Fiducia.
La sagra è iniziata ieri con la processione dalla parrocchia alla chiesetta del Santo e con la messa celebrata dal parroco don Diego Zanda. Stasera, sabato, alle 19.30, la comunità di Solanas si ritroverà nella chiesetta di San Giuseppe per la Santa Messa dedicata ai soci defunti, con la celebrazione affidata a monsignor Claudio Arletti, Canonico del Duomo di Modena. Domani, la messa alle 19 celebrata da don Roberto Maccioni, parroco di Uta. Seguirà la processione che riporterà il simulacro di San Giuseppe alla parrocchia della Madonna Della Fiducia, accompagnato dal suono delle launeddas di Roberto Anedda e Roberto Secci.
Per quanto riguarda le manifestazioni civili, ieri si è tenuto lo spettacolo musicale "Viva i romantici Tribute Modà". Oggi, sabato 9 agosto alle 22, serata con la cover band "Old Memories". Domani ale 22,15 spettacolo di fuochi artificiali a "Su portu". Seguirà una serata di karaoke con animazione, dj set e balli condotta da Gigi Cabras e Sara, con balli sotto le stelle.