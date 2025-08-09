Oggi a Monserrato la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale è intervenuta in via Decio Mure per domare l’incendio di un’autovettura. Fortunatamente, non si registrano ulteriori danni oltre alla vettura coinvolta né persone ferite o coinvolte nell’incidente.

Le cause del rogo sono ancora da chiarire e sono in corso accertamenti da parte degli organi competenti per stabilire l’origine dell’incendio.

