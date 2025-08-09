Terminati a Costa Rei i lavori di manutenzione dello spazio giochi per bambini situato tra via delle Mimose e via degli Asfodeli. Il parchetto da oggi è di nuovo fruibile da tutti.

Oltre alla manutenzione dei giochi e delle panchine già presenti sono stati installati un tappeto elastico inclusivo, nuove pavimentazioni antitrauma e un camminamento di collegamento in calcestruzzo architettonico.

«Invitiamo tutti a collaborare – è la richiesta dell’amministrazione comunale - per mantenere in buono stato gli spazi e i giochi pubblici, affinché possano essere goduti a lungo da tutta la comunità».

© Riproduzione riservata