Costa Rei, riapre l'area giochi tra via delle Mimose e via degli AsfodeliInstallati un tappeto elastico inclusivo, nuove pavimentazioni antitrauma e un camminamento di collegamento in calcestruzzo architettonico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Terminati a Costa Rei i lavori di manutenzione dello spazio giochi per bambini situato tra via delle Mimose e via degli Asfodeli. Il parchetto da oggi è di nuovo fruibile da tutti.
Oltre alla manutenzione dei giochi e delle panchine già presenti sono stati installati un tappeto elastico inclusivo, nuove pavimentazioni antitrauma e un camminamento di collegamento in calcestruzzo architettonico.
«Invitiamo tutti a collaborare – è la richiesta dell’amministrazione comunale - per mantenere in buono stato gli spazi e i giochi pubblici, affinché possano essere goduti a lungo da tutta la comunità».