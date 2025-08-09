Baunei, trovato morto il sub disperso a Capo MontesantoDomenico Puccioni, 60 anni, viveva a Santa Maria Navarrese: ieri era uscito per una battuta di pesca che si è rivelata fatale
Alle 13.05 di oggi è stato ritrovato, vicino a Capo Montesantu, costa di Baunei, il corpo senza vita di Domenico Puccioni, 60 anni, il sub che risultava disperso dalla serata di ieri, venerdì 8 agosto.
Il cadavere è stato individuato dall'elicottero della Guardia costiera arrivato a potenziare il servizio del personale della Capitaneria di Olbia, competente sul tratto di mare, e dei colleghi del Circomare di Arbatax.
I resti del sessantenne sono stati trasferiti al porto di Arbatax, dove i familiari hanno proceduto con il drammatico riconoscimento.
A stroncare Puccioni, originario di Baunei e residente a Santa Maria Navarrese, esperto di pesca subacquea e appassionato di caccia, potrebbe essere stato un malore durante un’immersione.
Lascia la moglie e tre figli.