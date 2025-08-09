Alle 13.05 di oggi è stato ritrovato, vicino a Capo Montesantu, costa di Baunei,  il corpo senza vita di Domenico Puccioni, 60 anni, il sub che risultava disperso dalla serata di ieri, venerdì 8 agosto.

Il cadavere è stato individuato dall'elicottero della Guardia costiera arrivato a potenziare il servizio del personale della Capitaneria di Olbia, competente sul tratto di mare, e dei colleghi del Circomare di Arbatax.

Domenico Puccioni
I resti del sessantenne sono stati trasferiti al porto di Arbatax, dove i familiari hanno proceduto con il drammatico riconoscimento. 

A stroncare Puccioni, originario di Baunei e residente a Santa Maria Navarrese, esperto di pesca subacquea e appassionato di caccia, potrebbe essere stato un malore durante un’immersione. 

Lascia la moglie e tre figli. 

