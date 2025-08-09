Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra le province di Cagliari e Nuoro: quattro persone sono finite in manette e altre tre sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz, condotto dalla compagnia di San Vito, ha coinvolto i comuni di Muravera, Villaputzu, Sinnai e Tertenia, con perquisizioni a tappeto sia nei centri abitati che nelle campagne. Sul campo hanno operato i militari delle stazioni locali, il Nucleo Operativo di San Vito, diverse squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile del Comando provinciale di Cagliari.

Il bilancio del sequestro è ingente: oltre due chilogrammi di droga, alcune migliaia di euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e nove ordigni pirotecnici artigianali del tipo “bombe carta”.

In manette sono finiti due uomini di 31 e 39 anni, incensurati e residenti a Tertenia, e altri due di 31 e 26 anni, pregiudicati, residenti a Sinnai. Per altre tre persone è scattata invece la denuncia a piede libero.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata