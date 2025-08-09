Muravera, boom di presenze per la ventesima edizione di MaskarasLe maschere tradizionali dell’Isola hanno percorso via Roma tra gli applausi dei turisti
Boom di presenze a Muravera per la ventesima edizione di Maskaras, il carnevale estivo. Le maschere tradizionali dell’isola hanno percorso ieri sera la via Roma (trasformata in isola pedonale) tra gli applausi dei turisti e la gioia (e un po’ di paura) dei più piccoli. A sfilare i Mamuthones e Issohàdores di Mamoiada, i Mamutzones di Samugheo, Boes e Merdules di Ottana, Tamburinos di Gavoi, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala, Urthos e Buttudos di Fonni, Janas e Amaymonaus di Ilbono.
Ad aprire la serata ci hanno pensato il gruppo folk di Muravera e la banda musicale Giuseppe Verdi, sempre di Muravera. Un evento che si conferma tra i più apprezzati dai visitatori. Per l’occasione è stata attivata anche la linea notturna della navetta che collega Muravera con Costa Rei.