Fuoco spento e piromane fermato grazie ai droni. Stava appiccando il fuoco a cumuli di vegetazione. E poi si è subito allontanato in auto lasciando le fiamme prive di qualsiasi controllo. Ma il il Nucleo investigativo regionale del Corpo Forestale, assieme al personale della Stazione forestale di Sanluri, lo stava osservando grazie ai droni. E subito sono scattate le operazioni di spegnimento. Contemporaneamente è partito anche l'inseguimento: per la violazione accertata è stata applicata la sanzione amministrativa che va da 5 mila a 50 mila euro, conciliabile con la somma di 10mila euro. E' successo nelle campagne della Marmilla.

Fondamentale l'utilizzo dei droni di ultima generazione in dotazione al Corpo Forestale. «Grazie a sistemi di ripresa estremamente avanzati e a potenti capacità di ingrandimento», spiega la Forestale, «questi strumenti consentono di monitorare vaste aree con grande precisione, individuando tempestivamente situazioni di rischio e comportamenti illeciti. Operando ad alta quota, i droni risultano praticamente invisibili da terra, permettendo agli operatori di osservare e documentare gli eventi in modo discreto e sicuro».

(Unioneonline/En.Ne.)

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