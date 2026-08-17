A Villaputzu la festa della Madonna del mareIl simulacro della Madonna ha trovato posto in un grosso peschereccio
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Si è rinnovata a Villaputzu la Festa della Madonna del Mare, una delle sagre più suggestive e cariche di profonda fede fra quelle che si celebrano nel Sarrabus.
Particolarmente seguita dopo la messa, la processione a mare, i canti e le preghiere alla Madonna. Il simulacro della Madonna del mare ha trovato posto in un grosso peschereccio seguito dalle barche arrivate da diverse parti a fare da corteo in un clima di grande commozione.
Presente il sindaco Pierpaolo Piu, autorità civili e militari, associazioni varie e cittadini. Un rito, una grande festa che affonda le radici nel tempo in un paese di pescatori, come Villaputzu, che trae economia da questo dal mare e dal turismo.