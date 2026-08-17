Nuova amichevole della Cos in vista del campionato di Serie D. Dopo il 4-0 infilato al Taloro, la squadra di Francesco Loi ha programmato il nuovo test per giovedì 20 agosto con la Villacidrese.

Poi si farà sul serio: il 30 agosto, la sfida di Coppa Italia a Barisardo contro il Monastir. Il 6 settembre col Monastir e ancora a Barisardo per la prima giornata di campionato.

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