Serie D
17 agosto 2026 alle 20:25
Cos, in sette giorni due gare ufficiali col MonastirPer la Coppa e per la prima di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova amichevole della Cos in vista del campionato di Serie D. Dopo il 4-0 infilato al Taloro, la squadra di Francesco Loi ha programmato il nuovo test per giovedì 20 agosto con la Villacidrese.
Poi si farà sul serio: il 30 agosto, la sfida di Coppa Italia a Barisardo contro il Monastir. Il 6 settembre col Monastir e ancora a Barisardo per la prima giornata di campionato.
© Riproduzione riservata