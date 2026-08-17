Scuola civica di musica di Capoterra e Villa San Pietro, aperta la selezione per i docentiObiettivo la formazione delle nuove graduatorie triennali per il conferimento di eventuali incarichi
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Sono aperte le candidature per la formazione delle nuove graduatorie triennali per il conferimento di eventuali incarichi annuali di docenza alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Capoterra e Villa San Pietro.
L’amministrazione ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e progetto didattico, finalizzato alla costituzione delle graduatorie dalle quali attingere per gli incarichi relativi ai tre prossimi anni scolastici: 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.
La procedura è rivolta ai professionisti interessati all’attività di insegnamento presso la Scuola Civica di Musica. La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei titoli presentati e del progetto didattico.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma InPA, il Portale del Reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. La procedura è stata aperta alle 9 del 3 agosto e resterà attiva fino alle 23.59 di lunedì 24 agosto 2026.
L’iniziativa consentirà quindi di predisporre una graduatoria valida per l’intero triennio, dalla quale potranno essere individuati i docenti necessari per le attività didattiche della Scuola Civica di Musica dei due Comuni.
Per gli aspiranti docenti si tratta dunque di un’opportunità per entrare a far parte dell’organico della scuola musicale del territorio e concorrere agli eventuali incarichi annuali previsti per i prossimi anni accademici.