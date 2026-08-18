La Villacidrese saluta Diego MingioniIl tecnico lascia la panchina
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Si chiude l'avventura di Diego Mingioni sulla panchina della Villacidrese. Dopo l'ottima stagione conclusa con il ripescaggio in Eccellenza, il club giallo azzurro, affida ai social il saluto all'ex tecnico del Carbonia, insieme al suo staff tecnico e alcuni membri della dirigenza. Di seguito la nota.
«La Villacidrese Calcio comunica il termine del rapporto contrattuale con il Mister della prima squadra Diego Mingioni, con il preparatore atletico Andrea de Fraia, con il preparatore dei portieri Eugenio Nocco e con il massaggiatore Enrico Ennas. A queste persone va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con costante professionalità, voglia di vincere e di creare un gruppo sano ed altamente motivato».
«La Villacidrese Calcio desidera inoltre salutare alcuni membri dello staff dirigenziale che quest'anno non potranno essere con noi. Il team manager Francesco Ennas che ha svolto un grandissimo lavoro durante la scorsa stagione e il dirigente accompagnatore Bruno Piroddi».