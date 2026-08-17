Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda dopo il voto in Consiglio regionale che ha approvato l’ordine del giorno che apre la strada all’ingresso del CTM in altri sei Comuni della Città metropolitana. Con Maracalagonis, figurano nel provvedimento i Comuni di Capoterra, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai e Uta.

«Maracalagonis- ha scritto la sindaca- ha iniziato a lavorare per questo obiettivo già tre anni fa, quando, con l’ingresso nella Città Metropolitana e nella società ITS abbiamo avviato i rapporti con la Regione per chiedere con forza un sistema di trasporto pubblico più moderno, efficiente e realmente collegato con Cagliari e con l’area metropolitana.

Oggi quella richiesta, portata avanti negli anni, trova un importante riconoscimento istituzionale.

Come Amministrazione continueremo a lavorare affinché Maracalagonis non sia più periferia dei trasporti, ma parte pienamente integrata della rete metropolitana».

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