Due cittadini turchi sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo radiomobile a Sestu per il furto di un telefonino in casa di un bosniaco nelle campagne di di "Terr'e mamusa". I due indagati , 27 e 26 anni, sono stati bloccati dai carabinieri nell'abitato di Sestu dopo un inseguimento fra le strade cittadine: un loro complice è invece riuscito a dileguarsi a piedi per le vie vicine.

Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che, poco prima, i tre si erano introdotti all'interno dell'abitazione di un bosniaco di 24 anni, minacciando i presenti e portando via un telefono cellulare. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità e sottoporre a sequestro una mazza da baseball e un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 32 centimetri. Da qui i due arresti.

Le indagini vanno avanti per risalire al terzo componente la banda.

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