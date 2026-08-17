Sono nate tra ieri sera e questa mattina le prime tartarughine Caretta caretta da un nido identificato lo scorso 6 luglio sulla spiaggia di Colostrai, a Muravera. La schiusa è ancora in corso e dovrebbe concludersi nel giro di due o tre giorni. Il nido era stato segnalato da un bagnante che aveva notato, appunto, le tracce della tartaruga.

A quel punto si è subito attivato lo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara (competente anche lungo la costa di Muravera) che, in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione di Villaputzu, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area preservando il sito di nidificazione. Poi il monitoraggio da parte dei volontari sino alla schiusa di oggi.

“La nascita delle tartarughe Caretta caretta – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di Muravera - ci ricorda come il nostro litorale conservi un ecosistema sano e di qualità. Il fatto che le uova arrivino alla schiusa e la nidificazione venga pertanto completata è la prova il nostro litorale conservi ottimi parametri ambientali, in termini di basso inquinamento acustico e luminoso, temperatura e qualità della sabbia”. Solo pochi giorni prima erano nate altre tartarughine da un nido non identificato in precedenza. Colostrai, insomma, sembra essere diventata una delle prime scelte da parte della Caretta caretta.

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