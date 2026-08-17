Sinnai, è festa per Sant'Elena: il programmaFesta grande dal 18 al 24 agosto per la 103esima edizione
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Domani, 18 agosto, si terrà la Santa Messa in parrocchia celebrata dal parroco padre Gabriele Biccai. Seguirà, la processione di accompagnamento della Santa alla sua chiesetta di campagna. Sarà accompagnata dal suono delle lanuneddas di Orlando Mascia e dalla Orchestra popolare sarda.
Il 20 agosto alle 19,30 Santa Messa dedicata a monsignor Giovani Cadeddu, a padre Gianni Concos e a don Alberto Pistolesi. Venerdì 21agosto alle 19,30 messa solenne celebrata da don Michele Saddi e animata dal coro S’Arrodia. Il 22 agosto alle 19,30, messa dedicata a tutte le persone che portano il nome di Elena. Al termine la processione attorno alla chiesetta campestre.
Il 23 agosto alle 19,30 Santa Messa. Il 24 agosto alle 19,30 la messa e la processione con rientro del simulacro di Sant’Elena in parrocchia. In Piazza Funtanalada si svolgeranno i fuochi artificiali.
I riti civili prevedono il 19 agosto dalle 20, la serata di animazione per i bambini. Il 20 agosto alle 22, spettacolo etno-folk col gruppo “Balla Sardegna”. Il 21 agosto sempre in serata, gara poetica campidanese con i poeti improvvisatori Eraldo Deiana, Emilio Pala, Marcello Uda e Marco Monni. Alla chitarra Luca Tiddia. Il 22 agosto alle 20 inaugurazione della sagra della mandorla e l’esposizione dei dolci. Seguirà, alle 21, la cena e, alle 22, spettacolo musicale con Roy Mammer.