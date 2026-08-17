«Al momento le condizioni cliniche sono monitorate e la prognosi resta riservata. Non è possibile fornire ulteriori informazioni nel rispetto della riservatezza della paziente».

Lo riferisce in una nota l'azienda ospedaliera Arnas Brotzu di Cagliari in merito alla giovane di 17 anni travolta ieri da un motoscafo di migranti davanti alla spiaggia di Su Giudeu a Chia, a una cinquantina di chilometri da Cagliari.

A travolgerla, mentre si trovava su un sup, è stato un natante in vetroresina spinto da un motore fuoribordo da 85 cavalli. Oggi è stato arrestato e portato in carcere a Uta il presunto scafista al timone del natante, un 28enne algerino, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.

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