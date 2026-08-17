Il limite di velocità è quello di tutte le strade urbane: 50 km/h. Eppure a Quartucciu, nel rettilineo di via Pertini, in modo particolare nel tratto all'angolo con via Segni, molti automobilisti corrono. Non solo, alcuni non rispettano neanche lo stop.

Una situazione, questa, che ovviamente fa storcere il naso agli abitanti della zona, che da tempo chiedono la messa in sicurezza di questa arteria stradale percorsa quotidianamente da centinaia e centinaia di macchine provenienti anche dal resto dell’hinterland, vista la vicinanza con altri Comuni.

«Attraversare è diventato molto pericoloso, si rischia di essere investiti ogni giorno», dicono alcuni residenti di via Pertini e di via Segni, «questo perché molti automobilisti non solo non si fermano allo stop, ma quasi neanche davanti alle strisce e quando lo fanno, spesso frenano all’ultimo istante».

Da tempo gli abitanti del luogo chiedono che vengano messi degli attraversamenti pedonali rialzati al posto delle strisce classiche e anche poco prima dello stop. Sarebbe l’unico deterrente contro la velocità, dicono, perché obbligherebbe per forza di cose le auto a rallentare.

© Riproduzione riservata