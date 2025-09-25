Anteprima del Festival dell’Altrove: a Guasila arriva Elvira SerraNona edizione per la rassegna con la direzione artistica di Matteo Porru
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arriva alle battute finali "A su Scurigadroxiu in Bixinau" (Al tramonto nel vicinato), anteprima della nona edizione del Festival dell’Altrove in programma a Guasila con la direzione artistica di Matteo Porru, che sta portando in Trexenta scrittori, artisti e musicisti, in un intenso calendario di incontri e momenti di confronto.
A chiudere il programma dell’anteprima, sabato 27 settembre, alle 19, sarà la giornalista Elvira Serra con Le voci di Via del Silenzio (Solferino), un racconto corale che dà spazio a vite e destini intrecciati in un microcosmo urbano dove i silenzi spesso parlano più delle parole.
Il nuovo romanzo di Elvira Serra mette in scena un dialogo di voci ed esistenze che si parlano a distanza di anni, cariche di dubbi, attese, speranze. Tutti noi siamo la somma delle strade che abbiamo deciso di percorrere e delle rinunce che abbiamo fatto: nella storia di Luca e in quella di Giulia ritroviamo il nostro bisogno di realizzarci, il desiderio di una vita diversa, la fatica di trovare noi stessi e la determinazione, carica di destino, dei momenti di svolta.
Con l’autrice dialogherà il giornalista Giuseppe Deiana.
«Con questo festival Guasila rafforza la propria proposta come luogo in cui la cultura è intrattenimento, identità, memoria e comunità. Portare l’arte e la letteratura tra le vie del paese significa ridare valore ai nostri spazi quotidiani e far sentire ogni cittadino parte di un progetto collettivo», dice la sindaca Paola Casula. Il Festival dell’Altrove è promosso e sostenuto dal Comune di Guasila, con il contributo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’ Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.