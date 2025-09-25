Arriva alle battute finali "A su Scurigadroxiu in Bixinau" (Al tramonto nel vicinato), anteprima della nona edizione del Festival dell’Altrove in programma a Guasila con la direzione artistica di Matteo Porru, che sta portando in Trexenta scrittori, artisti e musicisti, in un intenso calendario di incontri e momenti di confronto.

A chiudere il programma dell’anteprima, sabato 27 settembre, alle 19, sarà la giornalista Elvira Serra con Le voci di Via del Silenzio (Solferino), un racconto corale che dà spazio a vite e destini intrecciati in un microcosmo urbano dove i silenzi spesso parlano più delle parole.

Il nuovo romanzo di Elvira Serra mette in scena un dialogo di voci ed esistenze che si parlano a distanza di anni, cariche di dubbi, attese, speranze. Tutti noi siamo la somma delle strade che abbiamo deciso di percorrere e delle rinunce che abbiamo fatto: nella storia di Luca e in quella di Giulia ritroviamo il nostro bisogno di realizzarci, il desiderio di una vita diversa, la fatica di trovare noi stessi e la determinazione, carica di destino, dei momenti di svolta.

Con l’autrice dialogherà il giornalista Giuseppe Deiana.

«Con questo festival Guasila rafforza la propria proposta come luogo in cui la cultura è intrattenimento, identità, memoria e comunità. Portare l’arte e la letteratura tra le vie del paese significa ridare valore ai nostri spazi quotidiani e far sentire ogni cittadino parte di un progetto collettivo», dice la sindaca Paola Casula. Il Festival dell’Altrove è promosso e sostenuto dal Comune di Guasila, con il contributo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’ Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

