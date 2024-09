Sì alla transizione energetica ma non si può intaccare il territorio di Castiadas con le pale eoliche. È questo, in sintesi, il messaggio che il sindaco Eugenio Murgioni ha inviato all’assessore regionale agli enti locali Francesco Spanedda in risposta alla richiesta di individuare aree idonee per l'installazione di impianti per energie rinnovabili.

«Castiadas – spiega il primo cittadino - è un Comune ricco di storia, con insediamenti preistorici e nuragici e un paesaggio agrario che è il frutto di secoli di lavoro e cura. Il nostro primo dovere è quello di preservare queste ricchezze per le generazioni future».

Murgioni chiarisce che «non siamo contrari alle energie rinnovabili ma ci opponiamo con fermezza ad iniziative e interventi che possano rappresentare un pericolo per gli equilibri di un territorio delicato come il nostro, come l'installazione di impianti eolici. Gli obiettivi energetici non possono mettere a rischio l’unicità di Castiadas».

