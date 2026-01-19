È di domenica sera la firma della sindaca di Guasila Paola Casula sull’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), delle piazze, dei parchi, degli uffici comunali e degli spazi pubblici nel territorio del Comune di Guasila per le condizioni di meteo avverse previste dal mattino di lunedì 19 gennaio fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026.

Oggi, martedì 20 gennaio, la sindaca Casula ha disposto un’integrazione all’ordinanza con la quale istituisce il divieto di transito e di sosta veicolare e pedonale fino alla cessazione dell’allerta rossa nella via Is Pisanus dall’incrocio con i campi sportivi e lungo tutta la zona delimitata appositamente segnalata e nel parcheggio del Comune, con espressa eccezione per i veicoli di soccorso e primo intervento, protezione civile, polizia stradale e pubblica sicurezza.

La popolazione inoltre è invitata a non posizionare fuori dalle abitazioni i mastelli e bidoni della spazzatura fino alle ore 23,59 del 20 gennaio e comunque fino alla cessazione dell’allerta rossa. Previsto un nuovo incontro in video-conferenza tra i sindaci e la direzione regionale della Protezione civile per fare il punto della situazione e poter comunicare eventuali novità ai cittadini. Il forte vento di scirocco e levante previsto per questi due giorni costituisce un evento atmosferico eccezionale perché derivante da est e non da ovest, fenomeno al quale la Sardegna è più preparata, e per il fatto che sia prevista una persistenza del fenomeno (a causa di un blocco anticiclonico che non fa scorrere i sistemi di bassa pressione).

© Riproduzione riservata