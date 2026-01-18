L’Istituto comprensivo statale Generale Luigi Mezzacapo di Senorbì in prima linea contro il bullismo. Ieri, nell’aula magna dell’Istituto, è andata in scena la terza edizione del progetto “In rete contro il bullismo” rivolto alle alunne e agli alunni delle classi prima D, seconda F e terza C della scuola secondaria di primo grado, ai genitori dei ragazzi, ai dirigenti scolastici e ai referenti bullismo-cyberbullismo della rete.

Sono intervenuti Isotta Milia (dirigente scolastica dell’Istituto Mezzacapo), Marinella Giorri (dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo A. Loru di Villacidro), Anna Cabriolu (referente del Progetto di Rete), Natalia Aru (referente bullismo-cyberbullismo Istituto comprensivo di Villacidro), Enrica Stroscio e Roberto Gessa (referenti bullismo-cyberbullismo Istituto comprensivo di Senorbì). La pedagogista Valentina Pischedda e la psicologa Ester Marcomini hanno affrontato il tema del cyberbullismo tra i banchi di scuola; il vicepresidente nazionale del Gruppo Uffici Stampa Sergio Nuvoli ha approfondito rischi e opportunità della vita in rete; Alessandra Cirina e dottoressa Ullasci della Asl di Cagliari hanno espresso invece il parere pediatrico sull’argomento.

© Riproduzione riservata