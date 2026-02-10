Sono gravi le condizioni del vigilante che questo pomeriggio è stato ferito da un uomo davanti a un market in piazza Crispi a Olbia.

La vittima dell’aggressione, dopo essere stata trasferita nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II, è stata portata in elicottero a Sassari per un ricovero urgente nell’ospedale civile Santissima Annunziata.

Si parla di una profonda ferita al collo provocata da un colpo di forbice. Il responsabile dell’aggressione, un uomo di cittadinanza tunisina con decine di alias, 26 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e i militari stanno cercando di ricostruire i drammatici fatti di oggi per individuare il movente degli atti di violenza.

L’uomo è entrato in un centro massaggi di via del Lidi armato di forbici e ha colpito improvvisamente e senza alcun motivo una ragazza cinese che si trovava all’interno (fortunatamente la giovane è stata già dimessa dall’ospedale di Olbia).

Quindi il protagonista del pomeriggio di follia si è spostato in via Crispi e sempre senza alcun motivo ha ferito gravemente la guardia giurata. Ultima tappa in un bar di via Roma, dove l’uomo ha ucciso un povero cane prima di essere immobilizzato dai Carabinieri. La sequenza, nelle modalità, ha punti di contatto con azioni violente di soggetti radicalizzati (attacchi “lone wolf” ), ma gli investigatori per ora escludono questa ipotesi.

