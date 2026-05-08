Domani, sabato 9 maggio, alle 10.30, l’Associazione Diabetici Cagliari inaugurerà ufficialmente il “Km della Salute – Dottor Giampiero Pisano”, un percorso nato per promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza dell’attività fisica e del contatto con la natura nella prevenzione del diabete e nel controllo della glicemia.

L’iniziativa, voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale e dal sindaco Umberto Oppus, rappresenta anche un omaggio alla memoria di Giampiero Pisano, medico diabetologo originario di Mandas, scomparso alcuni anni fa, che ha svolto la propria attività professionale all’ospedale Calasanzio di Isili, dove era apprezzato per la competenza e l’attenzione verso i pazienti.

L’appuntamento è fissato all’ingresso della Pineta, nella zona fitness davanti alla statuetta della Madonnina, dove prenderà il via una mattinata dedicata allo sport e alla salute. Il nuovo percorso nasce con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e incoraggiare le persone a riscoprire il valore del movimento quotidiano, semplice ma fondamentale per il benessere fisico e mentale. Durante la mattinata i partecipanti potranno vivere un momento di sensibilizzazione e aggregazione, all’insegna dell’energia positiva e della promozione della salute.

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