C’è grande attesa per gli appassionati delle due ruote per la gara ciclistica organizzata dal gruppo sportivo “Donori Bike” che attraverserà i territori del Parteolla, Trexenta e Gerrei. Al Giro delle Fonti saranno presenti 149 atleti e 43 team. Un percorso di circa 60 km che interesserà quattro comuni (Donori, Dolianova, Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei) in un contesto ambientale di altissimo pregio. La gara, inserita tra le sei prove valide per il campionato regionale di ciclismo su strada, si snoderà su un percorso altamente selettivo con due salite importanti. La prima, di circa 8 km, da Dolianova alle fonti di San Giorgio, con un dislivello di 1000 metri; la seconda di 7 km da Sant’Andrea Frius a Pranu Sanguni nell’altipiano che ospita il grande radiotelescopio dell’Istituto nazionale di astrofisica. La partenza è fissata per domenica, alle 10, dalla zona industriale di Donori. Arrivo previsto intorno alle 12.00.

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