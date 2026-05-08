Sono stati affidati i lavori per la bonifica dell'ex tiro al volo a Quartu, nell'area del parco di Molentargius verso Margine Rosso. Saranno rimossi tutti i piattelli che con gli anni si sono depositati sul fondo della vasca e nelle rive. Già da tempo la Regione aveva dato il via libera al finanziamento di 440 mila euro per procedere alla rimozione.

Si tratta di una vera e propria distesa di piattelli, compresi i residui delle cartucce in plastica, rimasti lì dopo la chiusura del poligono. Già in precedenza i vertici del Parco avevano sollecitato l’urgenza della rimozione perché la presenza del materiale costituisce un grave pericolo dal punto di vista naturalistico oltre che dare un’immagine di degrado. Sempre i questi giorni sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo chiosco bar in legno in località Sa Cora.

Il chiosco sorgerà in posizione facilmente raggiungibile sia da viale Colombo che da via Don Giordi, e sarà dotato di pergola e servizi igienici. Sostituirà il vecchio chiosco già presente nell’area. Tra gli altri progetti del parco anche un contratto di sponsorizzazione con il Rotary Club Quartu Sant’Elena per il progetto “Happy Children - Un Parco Giochi Inclusivo per Tutti”. Il club donerà tre giochi inclusivi per l’area giochi di Quartu.

E poi sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una copertura leggera negli spazi aperti dell’Edificio Sali Scelti. La struttura supporterà i servizi turistici, offrendo riparo per le biciclette e spazio per i tavolini esterni.

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