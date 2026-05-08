Si svolge domani a Sinnai la "Celebrazione della liberazione dal nazafascismo: dalla Resistenza alla Costituzione". Organizza la sezione dell'Anpi, "Angelo Monni" con i lavori coordinati dal presidente della sezione Gianni Murgia. L'appuntamento è dalle 9,30 alle 12,30 nella sede della Fondazione Polisolidale in via Libertà. Dopo i saluti della sindaca Barbara Pusceddu e della presidente provinciale dell'Anpi, Lidia Roversi, interverranno Nicola Serra, su "Angelo Monni, "Matteo", e la nascita della formazione partigiana "Coduri" con la proiezione di filmati e testimoninanze. Seguiranno le letture a cura di Fausto Siddi, Ignazina Atzori, Ninetta Serreli e Lella Olla. Le conclusioni saranno di Luisella Monni, figlia del partigiano-eroe. Alle 20 nella biblioteca comunale si terrà invece un concerto jazz, trio, Sax e contrabasso e piano. Ingresso libero.

Angelo Monni “Matteo”, figlio di Giovanni e Luigina Saddi, è nato a Sinnai il 28 febbraio 1910. Si è arruolato nella Guardia di Finanza partecipando, nel 1937 (come volontario aggregato alla RGdiF dell’A.O.I. ‘Africa Orientale Italiana’) alla guerra in Somalia dove è rimasto per tre anni. Rientrato in Italia, ha prestato servizio sempre nella Guardia di finanza nel nord Italia e poi in Liguria, a Sestri Levante, dove è entrato in contatto con la Resistenza.

Alla fine della guerra Monni è tornato in Sardegna, a Bosa Marina. Già promosso sottufficiale in servizio, ha svolto poi servizio a Isili, fino al 1953, per poi rientrare a Sinnai con la famiglia a Sinnai. Successivamente a Cagliari ha fondato con altri partigiani la sede dell’Anpi, diventando anche il vice presidente. È morto nel 1970.

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