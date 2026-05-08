Muravera, riapre (completamento rinnovato) l'ufficio postale di via EuropaLavori avviati quasi un anno fa, esattamente il 24 luglio del 2025
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Ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Muravera dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Lavori avviati quasi un anno fa, esattamente il 24 luglio del 2025. Adesso l’ufficio postale – la sede è in via Europa (a pochi metri dal municipio) - è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti, fra le altre cose, è dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico.
Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Una sede storica, insomma, che ritorna operativa con spazi più accoglienti e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione
L’ufficio postale di Muravera è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.