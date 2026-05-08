Dopo il successo dello scorso anno, torna il “Summer Camp 2026”, il servizio di animazione estiva promosso dal Comune di Villa San Pietro in collaborazione con l’associazione Accademia Sulcitana.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Lo scorso anno al campo estivo di Villa San Pietro, avevano preso parte oltre ottanta bambini provenienti anche da Sarroch e Pula, un servizio importante che aveva dato la possibilità a molte famiglie di poter contare dal lunedì al venerdì su un presidio sociale di assoluto livello.

Le attività estive saranno organizzate dall’Accademia Sulcitana nell’ambito del programma dedicato all’intrattenimento e alla socializzazione dei più giovani durante il periodo estivo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la segreteria dell’associazione, all’interno del campo sportivo comunale di via Nuoro, nei seguenti orari: il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 20, mentre il martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 12.

Per ulteriori informazioni sono disponibili i numeri della segreteria dell’Accademia Sulcitana: 3500849966 e 3381866222.

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