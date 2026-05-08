All’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu torna il teatro immerso nella natura con “Eclipses”, lo spettacolo della compagnia Cajka in programma questa sera dalle 20.30 nella località Su Idanu, con ingresso da via Goffredo Mameli. L’appuntamento organizzato da Il Crogiuolo, segna la ripresa delle attività artistiche nello spazio dedicato alla memoria di Luisa e Stefano Atzeri.

Ideato e diretto dal regista genovese Francesco Origo, scomparso alcuni anni fa dopo aver lasciato un segno profondo nel teatro isolano, “Eclipses” nasce nel 2019 in occasione dei cinquant’anni dello sbarco sulla Luna. Un progetto che oggi torna a vivere grazie all’interpretazione dell’attore Daniel Dwerryhouse.

«Dieci spettatori per volta saranno accolti a lume di candela in un’esperienza teatrale raccolta e suggestiva, per sorseggiare il senno e le parole di alcuni grandi autori del Novecento come: Italo Calvino, Tommaso Landolfi, Franz Kafka e Vincent Van Gogh», racconta Rita Atzeri, direttrice artistica de Il Crogiuolo.

L’evento è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

«Francesco Origo è stato un grande maestro, e ospitare un suo lavoro è un grande onore. Il teatro di terra diventa luogo di relazioni e sperimentazione anche artistica. L’Orto Giardino Mariposa de Cardu si propone di essere un luogo di sperimentazione delle arti», conclude Rita Atzeri.



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