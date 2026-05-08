Saranno interrogati lunedì 11 Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari, arrestati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso.

I fratelli Tunis sono difesi dall'avvocato Riccardo Floris, mentre Daniele Campus è rappresentato dagli avvocati Alberto Pani e Francesca Mannai. I legali in queste ore stanno analizzando l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Gip Claudia Sechi che ieri ha portato all'arresto dei tre.

Nel provvedimento la Gip, riferendosi ai tre, parla di pericolosità e spregiudicatezza. I carabinieri del comando provinciale di Cagliari e di Quartu continuano a lavorare anche per rintracciare un quarto uomo che avrebbe partecipato alla rapina finita nel sangue.

Una rapina legata alla compravendita di droga messa a segno da una banda che forse ne aveva già commesse delle altre. Elementi importanti potrebbero arrivare dall'analisi dei telefonini sequestrati ai tre e che saranno analizzati il 12, 19 e 22 maggio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata