Attimi di preoccupazione a Senorbì per una dispersione elettrica rilevata in via Giacomo Matteotti, nei pressi di un’abitazione in costruzione. A segnalare il problema è stato Stefano Quartana, commerciante molto conosciuto in Trexenta, che racconta di aver notato qualcosa di insolito mentre transitava accanto alla recinzione del cantiere, situato tra i civici 14 e 18 della strada dove si trova il suo negozio di tessuti e tendaggi. «La rete scintillava», riferisce. «Dopo una verifica effettuata sul posto, sono stati rilevati circa 210 volt di dispersione elettrica».

L’allarme è stato immediatamente inoltrato al gestore della rete elettrica, che si è attivato rapidamente per mettere in sicurezza l’area e transennare il palo interessato, dove sarebbe stata riscontrata la stessa dispersione.

Un intervento definito tempestivo ed efficace, che ha consentito di evitare possibili conseguenze per residenti e passanti. Da quanto trapela, il problema potrebbe non essere circoscritto a un singolo punto della linea elettrica di via Matteotti. L’infrastruttura, realizzata diversi decenni fa, potrebbe infatti necessitare di interventi di manutenzione e ammodernamento.

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