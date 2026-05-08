“Quale Europa per le imprese": con questo titolo Confindustria Sardegna ha portato a Cagliari il leader nazionale Emanuele Orsini ed Enrico Letta, l'ex premier estensore del Rapporto sul mercato Ue, un lavoro commissionato da Bruxelles. Presenti anche la presidente Alessandra Todde e il deputato Salvatore Deidda, che a Montecitorio guida la commissione Trasporti.

Due i grandi temi del confronto: trasporti e competitività. Sui collegamenti aerei con la Sardegna è intervenuto Letta che ha messo sul tavolo la necessità di «migliorare la continuità territoriale e per farlo serve una battaglia unitaria a Bruxelles». Letta si è soffermato anche sul tetto massimo delle tariffe per i non residenti in Sardegna, perché diversamente «si sta precludendo l'accesso all'Isola».

Il ragionamento di Orsini è ruotato intorno a «competitività e coesione», necessarie per «affrontare la crisi. Oggi con le guerre, ieri con i dazi e prima ancora con la pandemia. All'Europa dobbiamo chiedere la revisione del Patto di stabilità, bisogna abbassare il costo dell'energia, dobbiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di lavorare».

I saluti a nome di Cagliari li ha portati il sindaco Massimo Zedda che ha ugualmente parlato di «battaglie comuni».

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