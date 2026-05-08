Emozioni forti nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico Duilio Casula, dove i neogenitori Mirko e Giorgia si sono promessi sposi in un momento di grande tenerezza, con una proposta di matrimonio avvenuta tra le incubatrici del reparto. A fare da primo, speciale testimone, il piccolo Filippo, loro figlio, nato appena cinque giorni fa, protagonista d’eccezione di un momento carico di amore e speranza per la nuova famiglia.

Papà Mirko, lunedì pomeriggio si è inginocchiato facendo la proposta a mamma Giorgia, che in quel momento teneva tra le braccia il loro piccolo. Un momento perfetto che tra lacrime di gioia e sorrisi si è concluso con un emozionatissimo «sì, lo voglio».

Mirko e Giorgia desiderano esprimere un sentito e speciale ringraziamento a tutta l’équipe della Terapia intensiva neonatale «che si è presa cura del nostro bambino in questi giorni, per la straordinaria professionalità, l’attenzione e l’affetto dimostrati. Vogliamo ringraziarli anche per la grande umanità e per l’amore con cui accudiscono i bambini: sono persone davvero molto brave e dolci, capaci di farci sentire sempre accolti e rassicurati in ogni momento».

«Un grazie speciale, continua la coppia, «anche perché, proprio in quei momenti così delicati, è avvenuta una proposta di matrimonio che ha reso tutto ancora più emozionante e indimenticabile. Il loro supporto e la loro sensibilità hanno contribuito a trasformare questi giorni in ricordi preziosi che porteremo sempre con noi».

Desideriamo inoltre ringraziare tutto il reparto ginecologico-ostetrico, dice in conclusione la coppia, «che ha accompagnato Giorgia durante l’intero percorso: dal travaglio al ricovero, dal parto cesareo al periodo post-partum. Un sincero grazie a tutte le figure coinvolte: anestesisti, ginecologi, ostetriche e operatori sociosanitari, per la professionalità, la disponibilità e la cura con cui hanno contribuito a rendere questa esperienza, per noi, profondamente positiva».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata