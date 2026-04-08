Come si formano cittadini consapevoli in un mondo sempre più guidato dall’intelligenza artificiale? È questa la domanda al centro dell’incontro pubblico “Crescere cittadini nell’era dell’IA”, in programma venerdì 10 aprile alle 17.30 nella Biblioteca comunale di Guamaggiore, in via Municipio. L’appuntamento rappresenta un’occasione di riflessione e dialogo su un tema di grande attualità: il ruolo della scuola e delle famiglie nell’educazione delle nuove generazioni all’uso consapevole delle tecnologie emergenti. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana, dalla didattica agli strumenti digitali domestici, diventa fondamentale interrogarsi su opportunità e rischi.

A promuovere il confronto sono Pier Luigi Lai e Barbara Letteri, impegnati da tempo nell’analisi delle trasformazioni educative e sociali legate all’innovazione tecnologica. Nel corso dell’incontro si discuterà di come accompagnare bambini e ragazzi nello sviluppo di competenze critiche, etiche e digitali, evitando un uso passivo o inconsapevole degli strumenti basati sull’IA. Interverranno Anna Paola Contini, in qualità di moderatrice, e lo stesso Pier Luigi Lai, coautore del libro al centro del dibattito, che offrirà spunti e riflessioni tratti dalla propria esperienza e dal lavoro di ricerca. L’iniziativa si rivolge a genitori, insegnanti, educatori e a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio le sfide educative del presente. In un’epoca in cui la tecnologia evolve rapidamente, il compito di formare cittadini responsabili e consapevoli appare più urgente che mai.

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