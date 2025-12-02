È stato completato alla periferia del paese l’intervento di riqualificazione del belvedere panoramico, finanziato dalla Regione con un contributo di 100 mila euro. Dopo la sistemazione dell’intera area, i lavori sono proseguiti con la creazione di una zona verde attraverso la piantumazione di arbusti e alberi, la posa di sedute cubiche in cemento e la realizzazione di una piattaforma destinata a ospitare due sedie monumentali.

«Il belvedere – spiega il sindaco Simone Monni – sarà presto inaugurato e si chiamerà Is cadiras de aiaiu. Un nome che richiama la tradizionale frase dell’ospitalità sarda, rivolta all’ospite appena entrato in casa: pigadí cadira e setzidí (prendi una sedia e accomodati). Un’espressione che evoca l’importanza dell’accoglienza e del calore familiare del focolare domestico. Le due sedie monumentali vogliono richiamare anche is contus de forredda, quando i nipoti si sedevano davanti al fuoco per ascoltare la saggezza dei nonni. In questo caso è il panorama, con i suoi splendidi tramonti, a fare da “fuoco” di questo casolare aperto».

«Quest’opera – aggiunge Monni – oltre al valore naturalistico e architettonico, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il nostro paese ai fini turistici, in un’area panoramica che, per la sua peculiarità, è sicuramente tra le più belle della Sardegna. Un belvedere che piace: non è ancora stato inaugurato, ma sono già tanti i visitatori che arrivano a Burcei anche per ammirare questa realizzazione».

