È stato ricoverato al Brotzu con diverse fratture alle gambe, alle braccia e al bacino, il 41enne motociclista di Monserrato vittima dell'incidente verso le 14 in via Fulgenzio all'imbocco con la 554 all'altezza del Ponte Emanuela Loi.

Uno schianto terribile: il centuaro era alla guida della sua Honda quando si è scontrato con una Opel Corsa. Dopo l’impatto è stato sbalzato oltre il guard rail, la moto è invece rimasta sulla carreggiata. Illeso il conducente dell'auto, un giovane di 24 anni, accompagnato comunque in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Monserrato col comandante capitano Mauro Soru: gli agenti hanno operato per diverse ore per la ricostruzione della dinamica dello scontro e per stabilire le eventuali responsabilità.

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