«La nuova legge presenta profili di illegittimità costituzionale e punti di illogicità: per questo chiediamo alla Regione di impugnarla alla Consulta».

La partita è sempre quella della zona cuscinetto che il Parlamento ha cancellato nei siti Unesco.

A parlare è Giuseppa Tanda, la professoressa che insieme al Centro Studi Cesim ha ottenuto il riconoscimento delle domus de janas come patrimonio dell’umanità: «Dobbiamo difendere la nostra storia dall’assalto di pale e pannelli».

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