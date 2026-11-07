Pale eoliche nei siti Unesco: «La Regione impugni la legge alla Consulta»L’appello del Centro studi Cesim: «Domus de janas e nuraghi in pericolo»
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«La nuova legge presenta profili di illegittimità costituzionale e punti di illogicità: per questo chiediamo alla Regione di impugnarla alla Consulta».
La partita è sempre quella della zona cuscinetto che il Parlamento ha cancellato nei siti Unesco.
A parlare è Giuseppa Tanda, la professoressa che insieme al Centro Studi Cesim ha ottenuto il riconoscimento delle domus de janas come patrimonio dell’umanità: «Dobbiamo difendere la nostra storia dall’assalto di pale e pannelli».
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