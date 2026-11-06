Via libera all'adeguamento dei parcheggi di piazza Mercato a Olbia.

Oggi, in Giunta, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione dell'autorimessa sotterranea nel cuore della città, che conta sessanta posti auto, mai aperta a causa di un contenzioso (poi risolto con una conciliazione transattiva) tra l'amministrazione comunale e la ditta esecutrice dei lavori, avviati nel 2018 e mai terminati.

Ridefiniti gli incarichi di progettazione e le soluzioni per restituire alla città un'infrastruttura attesa da un ventennio e indispensabile in ragione di una cronica penuria di posteggi nel centro storico, il progetto costa quasi due milioni di euro e chiude una delle più grandi incompiute della città, dopo lo smantellamento del mercato civico, nei primi anni Duemila, e la successiva realizzazione della piazza e della sua copertura in vetro di oltre duemila metri quadri.

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