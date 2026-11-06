Novità importanti nella politica bosana. ll sindaco Alfonso Marras ha firmato ieri il decreto che completa nuovamente la Giunta comunale. priva di un componente dopo la revoca di Marco Francesco Mannu, ex assessore al Turismo e Cultura. A prendere il suo posto nell'esecutivo sarà ora Massimo Blandino, già consigliere comunale e provinciale con delega al Turismo, chiamato a guidare Polizia locale, Traffico, Protezione civile e Decoro urbano. ​L'ingresso nell'esecutivo del neo assessore ha determinato una redistribuzione delle competenze tra gli altri assessori. Federico Ledda rimane vicesindaco con le le deleghe ai Lavori pubblici, Cultura, Istruzione e Personale. A Maura Marongiu restano le deleghe a Servizi sociali e sanitari, mentre Marco Naitana è ora, titolare di Turismo, Attività produttive, Sport e Politiche giovanili. Laura Masala, avrà invece la responsabilità su Ambiente, Urbanistica, Patrimonio e Demanio. Con la ricomposizione della Giunta nella sua interezza, si entra di fatto nella seconda parte de​I mandato amministrativo che ha preso avvio nel giugno del 2024 con il successo della lista guidata dal sindaco Marras, che governa con un quasi monocolore formato da consiglieri e assessori appartenenti a Forza Italia.

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